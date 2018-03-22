Eski Hükümlüler Girişimcilik Sertifikalarını Aldı

Samsun Bafra İŞKUR Hizmet Merkezi ile Bafra Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 'Girişimcilik Eğitimi'ni başarı ile bitiren 24 eski hükümlüye sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Törende girişimcilik sertifikası alan eski hükümlüleri tebrik eden Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen, "Projelerinizi hayata geçirmek için İŞKUR ve diğer kamu kurumlarının hibe desteklerinde azami derecede istifade ederek bir an önce kendi iş yerlerini açarak işgücü piyasasına dahil olursunuz" dedi.

Bafra İŞKUR Hizmet Merkezi Şefi Kamil Koçak ise İŞKUR olarak kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülere bürüt ücretin 15 katı kadar hibe desteğinde bulunduklarını belirtti. Koçak ayrıca, Bafra İŞKUR Hizmet Merkezi bünyesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü-Bafra Ticaret ve Sanayi Odası ile Bafra Ziraat Odası işbirliğinde bir proje ekibi oluşturduklarını, 2018/2 proje başvuruları başladığında kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere proje danışmanlığı yapacaklarını, kendi işini kurmak isteyenlerin İŞKUR ile mutlaka irtibata geçmeleri gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından 24 eski hükümlüye sertifikaları verildi. - SAMSUN