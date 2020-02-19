Eski hükümlü Şırnaklı kadınlara İŞKUR desteğiyle istihdam sağladı

19.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:46

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir eski hükümlü, İŞKUR desteğiyle tandır ekmeği üretim tesisi kurdu, çoğu kadın 15 kişiye istihdam sağladı.

Silopi'de yaşayan, 2006 yılında işlediği adli bir suçtan dolayı bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan 45 yaşındaki Mahmut Ökten, bir süre çeşitli işlerde çalıştı.

Kendi işini kurmaya karar veren Ökten, İŞKUR'un "Kendi İşini Kurma Projesi"ne başvurdu.

Girişimcilik eğitimlerinin tamamlanmasının ardından projesi kabul edilen Ökten'e 46 bin lira hibe desteği sunuldu.

Bu destek ile yaşadığı Nuh Mahallesinde üç ay önce 1000 metrekarelik alanda tandır ve sac ekmeği üretim tesisi kuran Ökten, 14'ü kadın 15 kişiye iş imkanı sundu.

Ökten'in hedefi ilerleyen süreçte tesisin kapasitesini ve istihdamı artırmak.

"Günde 2 bin ekmek üretiyoruz, siparişlere yetişemiyoruz"

Ökten AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğinin terzilik olduğunu ancak bu sektöre girerek, ilçenin yöreye özgü tandır ekmeği ihtiyacını karşılamaya destek sunmak istediğini söyledi.

1000 metrekarede kurduğu işletmede 15 kişiye istihdam sağladığını dile getiren Ökten, "İlk açtığımızda bu kadar talep beklemiyorduk. Günde 2 bin ekmek üretiyoruz, siparişlere yetişemiyoruz." dedi.

Ökten, yöreye özgü, her gün sofralarda tercih edilen tandır ekmeğini vatandaşlara sunduklarını anlatarak, ekmeğin paketlendikten sonra siparişlere göre adreslere yönlendirildiğini aktardı.

7 bin ekmek de üretilse müşterisinin hazır olduğunu belirten Ökten, çoğu zaman siparişleri 2-3 gün ertelemek zorunda kaldıklarını kaydetti.

İleriki süreçte 10 tandır daha kurup, işini büyütmek istediğini bildiren Ökten, bu sayede vatandaşlardan gelen tüm talepleri karşılamak istediğini dile getirdi.

"Evime maddi destek sağlıyorum"

Tesiste çalışan kadınlardan Medine Büyükdemir, daha önce herhangi bir iş yerinde çalışmadığını, bu tesiste çalışmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

"Eşim iş bulamayınca burada çalışmaya başladım. İşimden çok memnunum." diyen Büyükdemir, tesiste hem çalıştıklarını hem de çocuklarıyla ilgilenme fırsatı bulduklarını aktardı.

Büyükdemir, "Bölgede kadınlar daha çok ev işi yapıyor, çalışmıyor. Böyle iş yerleri sayesinde çalışabiliyoruz, böylece evimize maddi destek sağlıyoruz." diye konuştu.

2 çocuk annesi Meryem Arısu da evlerinde tüketim amacıyla yaptıkları ekmeği bu tesiste üreterek aynı zamanda para kazandıklarını belirtti.

Arısu, "Bu sayede kimseye muhtaç olmadan ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz." ifadesini kullandı.

"Çalışanları kurs açıp, sertifikalandıracağız"

İŞKUR İlçe Müdürü Hacı Tüzün, engelli ve yükümlülere yönelik 2016'da çıkarılan proje kapsamında ilçede bugüne kadar 27 engelli ve yükümlüye destek verdiklerini belirtti.

Ökten'in de bu kişilerden biri olduğunu, 46 bin lira hibe destek ile tesis kurduğunu dile getiren Tüzün, "15 kişiye istihdam sağlanmış oluyor. Bu istihdam bizim için önemli. Aynı zamanda bu kişileri yetiştiriyor. Çalışanları kurs açıp, sertifikalandıracağız. Bu sayede sertifikalı çalışan olacaklar ve daha sonra isterse kendi işlerini kurabilecekler. Sertifikanın ardından kurum olarak sigorta pirim desteğinden faydalandırarak 15 çalışanın sigortalarını karşılayacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA