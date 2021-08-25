Eski hükümlü kadın İŞKUR'dan aldığı 40 bin lira hibeyle kendi işini kurdu
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Eski hükümlü kadın İŞKUR'dan aldığı 40 bin lira hibeyle kendi işini kurdu

Eski hükümlü kadın İŞKUR'dan aldığı 40 bin lira hibeyle kendi işini kurdu
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'de yaşayan eski hükümlü 32 yaşındaki bir kadın, İŞKUR'un hibe desteğiyle gözleme evi açarak kendi işinin patronu oldu.

Düzce'de yaşayan eski hükümlü 32 yaşındaki bir kadın, İŞKUR'un hibe desteğiyle gözleme evi açarak kendi işinin patronu oldu.

Özlem A, 8 yıl kaldığı cezaevinden geçen sene tahliye edildikten sonra yeni bir başlangıç yapmak için iş aramaya başladı.

Sabıkası nedeniyle iş bulmakta zorlanan 2 çocuk annesi Özlem A, İŞKUR'un eski hükümlülere yönelik hibe destek projesinden haberdar oldu.

Özlem A, hazırladığı yöresel gözleme evi projesiyle Adalet Bakanlığı Düzce Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne giderek hibe desteği başvurusunda bulundu.

Projesinin kabul edilmesiyle 40 bin lira hibe desteği alan Özlem A, açtığı dükkanda gözleme satarak geçimini sağlıyor.

"İŞKUR projesi hayatımı değiştirdi"

Özlem A, AA muhabirine, hibe desteği sayesinde kendi işinin patronu olarak hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Özlem A, "İki çocuğumun babası eski eşim nedeniyle başıma talihsiz bir olay geldi ve bu nedenle cezaevine girmek zorunda kaldım. İş bulmak için çok dolaştım. Sabıkalı olduğum için iş bulmakta zorlandım. 2 çocuk annesi olarak dezavantajımı, avantaja çevirmem gerekiyordu. Bunu başardığım için mutluyum." dedi.

İŞKUR projesinin hayatını değiştirdiğini belirten Özlem A, "Oradaki yöneticiler benimle yakından ilgilendi. Böyle bir projenin olduğunu ve başvuru yaptığım zaman kendi işimi kurabileceğimi söylediler. Ben de araştırmalar yaptım Düzce'de en ucuz maliyetle ne satabilirim diye. Anadolu yöresinin ekşi mayalı gözlemelerini yapabilirim diye düşündüm. Böylece projeyi hazırladık ve başvurumuzu yaptık." diye konuştu.

Başvurusunun kabul edilmesi sonucu aldığı hibe desteğiyle kendi işini kurduğunu anlatan Özlem A, çevresinden olumlu tepkiler aldığını kaydetti.

Özlem A, dükkanında gözleme satarak geçimini sağladığını dile getirerek, kendisine bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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