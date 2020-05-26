Eski hükümlü İŞKUR projesiyle hayalini kurduğu işe sahip oldu
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Eski hükümlü İŞKUR projesiyle hayalini kurduğu işe sahip oldu

Adana'da, İŞKUR'un "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında hibe desteğinden faydalan Gökhan Çalık, aldığı 3 inekle sütçülük yaparak hayalini kurduğu işe kavuştu.

Eski hükümlü İŞKUR projesiyle hayalini kurduğu işe sahip oldu
26.05.2020 11:19 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:16

Adana'da, İŞKUR'un "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında hibe desteğinden faydalan Gökhan Çalık, aldığı 3 inekle sütçülük yaparak hayalini kurduğu işe kavuştu.

İşlediği bir suç nedeniyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan Çalık'a, denetimli serbestlik kapsamında "kamuya yararlı bir işte çalışma" yaptırımı uygulandı.

Çalık, bir camide temizlik yaparak cezasını tamamladıktan sonra, denetimli serbestlik müdürlüğü yetkililerince İŞKUR'un "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi" hakkında bilgilendirildi.

İmamoğlu ilçesinin kırsaldaki Ağzıkaraca Mahallesi'nde yaşayan Çalık, doğal yaşamdan kopmadan kendi işinin sahibi olma imkanını öğrendikten sonra İŞKUR'a başvurdu.

Girişimcilik eğitimi almasının ardından hazırladığı süt sığırcılığı projesini sunan Çalık, beklediği mutlu haberi aldı.

Projesi kabul edilen eski hükümlü, 27 bin lira hibeyle 3 inek alarak evinin bahçesinde kurduğu ahırda süt üretimine başladı.

Çalık, hem bakımını yaptığı hem de sütünü sağıp sattığı inekler sayesinde geçimini sağlıyor.

"Kendi işimin patronu oldum"

Çalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'de aldığı hapis cezasını denetimli serbestlikle yerine getirdiğini söyledi.

Sonrasında hibe desteğiyle süt sığırcılığı yapmaya başladığını anlatan Çalık, "Köyde yaşadığım için hayvancılık üzerine bir proje düşündüm. Küçükbaş yetiştiricilikte devamlı harcama yapıp para kazanma daha geç gerçekleşebiliyor ama sütçülükte sütü her gün sağıp paranı alabiliyorsun. Ben de süt sığırcılığı yapmak istedim." dedi.

Cezasını yerine getirdikten sonra bir yerde işçi olarak çalışmayı planladığını belirten Çalık, şöyle konuştu:

"Bu proje olmasaydı inek alma imkanım yoktu. Normalde yevmiyeli bir işte çalışacaktım. Bu işi yaparak aile ve çevre olarak daha iyi geliştik. Devletimize bu projeleri önerdiği için çok teşekkür ederim. Şu anda kendi işimin patronu oldum. Bu projelerden eski hükümlerin faydalanmasını, her ailenin geçim kaynağı olmasını istiyorum. Bu işler bir aile için çok uygun. Bu işi yapan, işine sahip çıkarsa kendisini idare eder, devamlı gelir getirir."

Çalık, işlerini geliştirmek istediğini, daha büyük bir ahır yapmayı planladığını kaydetti.

Adana'da 9 kişiye 313 bin 723 lira hibe sağlandı

İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karaveli de iş arayanları, işveren ile talep ve yeteneklerine göre bir araya getirip istihdama kattıklarını söyledi.

İşçi ile işvereni buluşturmanın yanı sıra kendi işini kurmak isteyen, gerekli şartları taşıyanlara destek olduklarını bildiren Karaveli, "Adana'da 5'i eski mahkum, 4'ü engelli olmak üzere 9 kişiye bu projeden 313 bin 723 lira hibe sağlandı, bu kişiler kendi işini kurdu. Bu projeler 2014'ten itibaren tam anlamıyla uygulanmakta." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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