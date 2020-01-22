Eski hükümlü İŞKUR desteğiyle sürü sahibi oldu

22.01.2020 11:20 | Son Güncelleme: 22.01.2020 11:38

Afyonkarahisar'da eski bir hükümlü, girişimcilik kursunun ardından İŞKUR'un "Kendi İşini Kurma Projesi"ne başvurarak aldığı 27 koyunla kendi işini kurdu.

İşlediği bir suçtan dolayı 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Selami Göktaş (38), tahliye olduktan sonra 4 yıl boyunca Afyonkarahisar'da iş aradı. Ancak kendisine uygun işi bulamayan Göktaş, açılan girişimcilik kursuna katıldıktan sonra, İŞKUR'un "Kendi İşini Kurma Projesi"ne başvurdu. İl Müdürlüğündeki incelemenin ardından Göktaş'ın hazırladığı "Koyun Yetiştiriciliği Projesi", gönderildiği İŞKUR Genel Müdürlüğündeki ilgili komisyonca onaylandı. Verilen nakdi hibe desteğiyle 27 koyun alan Göktaş, merkeze bağlı Işıklar beldesinde kurduğu ağılında hayvanların başına geçti.

"Allah, devletimizden razı olsun"

Eski hükümlü Selami Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi hatası yüzünden genç yaşta hapse girdiğini ve cezaevinden çıktıktan sonra da uygun bir iş bulamadığını söyledi. İŞKUR'un "Kendi İşini Kurma Projesi"ni duyduğunu dile getiren Göktaş, "Proje hakkında önce biraz araştırma yaptım ve müracaat etmeye karar verdim. Projem, koyun yetiştiriciliği üzerineydi. Yaklaşık bir ay önce de projemiz onaylandı. Allah, devletimizden razı olsun." dedi.

"İlk kuzumuzun adını 'İŞKUR' koyduk"

Göktaş, projesi onaylandıktan sonra verilen destekle 27 koyun aldığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Koyunları alalı yaklaşık 15 gün oldu. İşimizin başındayız Allah'a şükür. Bu hafta ilk kuzumuzu aldık. Kuzumuzun adını da 'İŞKUR' koyduk. Bu kuzumuzu da uygun ortam sağlanırsa, ilerleyen günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımıza hediye etmeyi planlıyoruz. Proje sayesinde küçük bir sürü sahibi oldum. Bundan sonra koyunculukla aileme ve çocuklarıma güzel bir gelecek hazırlayacağım. İş bulamayan eski hükümlü ve engelli kardeşlerime bu projeyi tavsiye ediyorum."

İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya da Işıklar beldesindeki Selami Göktaş ile hayata geçirilen "Kendi İşini Kurma Projesi"nin Afyonkarahisar'ın ilk örneği olduğunu anlattı. Göktaş'ın eski hükümlü olduğunu anımsatan Karakaya, şunları söyledi:

"Göktaş, proje için gerekli evraklarını kurumumuza ibraz ederek önce girişimcilik belgesini aldı. Akabinde de koyun yetiştiriciliği projesini hazırlayarak kurumumuza teslim etti. Biz de gereken incelemeleri yaparak projeyi İŞKUR Genel Müdürlüğümüze gönderdik. Orada oluşturulan komisyonda, Göktaş'ın projesi onaylandı. Projeye, 38 bin 376 lira destek verildi. Selami Bey proje kapsamında 27 koyun almış ve işinin başına geçmiştir."

Karakaya, örnek projeye eski hükümlü olanlar ile engelli bireylerin müracaat edebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA