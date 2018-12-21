Eski Hükümlü İşkur Desteğiyle Hayvancılığa Başladı

Kilis'te hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmaları ve meslek edinme çalışmaları kapsamında, Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) hibe desteği alan eski hükümlü, küçükbaş hayvancılık yapmaya başladı.

Bir süre cezaevinde yatan ve denetimli serbestlik şartıyla tahliye edilen Ahmet Karacaoğlu'nun kendi işini kurmak için Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulu Başkanlığına sunduğu proje kabul edildi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce Eski Hükümlülere Kendi İşini Kurma Projesi kapsamında, İŞKUR'a sunulan projesinin onaylanmasının ardından Karacaoğlu, aldığı damızlık 22 koyun ve 1 koç ile hayvancılığa başladı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Erdinç Çamlı ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulu üyeleri Karacaoğlu'nun Bağarası köyündeki ağılını ziyaret etti.

Durmuş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin diğer hükümlülere de örnek olmasını beklediklerini söyledi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulunun, Eski Hükümlülere Kendi İşini Kurma Projesi kapsamında hazırlanan ikinci projeyi hayata geçirmenin sevincini yaşadıklarını belirten Durmuş, 8 projenin ise kurulda onay beklediğini aktardı.

Projeyle hayatlarının bir bölümünü cezaevlerinde geçiren eski hükümlülerin topluma faydalı bireyler olmasını amaçladıklarını anlatan Durmuş, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda eski hükümlümüz Ahmet Bey'in projesi onaylandı. Kendisine toplamda 23 hayvan verdik. Bunlardan 22'si damızlık koyun, biriyse koç. Projenin takibi İŞKUR vasıtasıyla yapılıyor. Ahmet Bey, koyunları 3 yıl boyunca satamayacak, kesimini yapamayacak. Koyunlar, herhangi bir ölüme karşı sigortalı olup, 3 yıl sonra hayvanlar tamamen Ahmet Bey'in olacaktır. Bu 3 yıllık süre içerisinde yavrular kendisine aittir. Bunun dışında değerlendirme aşamasında bekleyen 8 projemiz var. Her dosyayı kabul etmiyoruz. Başvuru sahibinin cinsel istismar ve vatanın bütünlüğüne yönelik suçlardan mahkum olmaması gerekiyor."

Çamlı da proje kapsamında harcanan miktarın 25 bin 700 lira olduğunu, eski hükümlülerin toplum hayatına kazandırılmasının kendi işlerine sahip olması açısından da örnek bir çalışma olduğunu dile getirdi.

Eski hükümlü Ahmet Karacaoğlu da kendisine sağlanan imkan sayesinde cezaevine girmeden önce yaptığı hayvancılığa yeniden başladığı için mutlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA