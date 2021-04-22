Bitlis'te eski hükümlü devlet desteğiyle hayvancılık yapmaya başladı
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Bitlis'te eski hükümlü devlet desteğiyle hayvancılık yapmaya başladı

Bitlis'te eski hükümlü devlet desteğiyle hayvancılık yapmaya başladı
Anadolu Ajansı / Ahmet Okur - Haberler | Güncel

Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Saka köyünde yaşayan 49 yaşındaki eski hükümlü Mecit Taş, devlet desteğiyle hayvancılığa başladı.

Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Saka köyünde yaşayan 49 yaşındaki eski hükümlü Mecit Taş, devlet desteğiyle hayvancılığa başladı.

Adalet Bakanlığının eski hükümlülerin tahliyelerinden sonra topluma kazandırılmaları ve meslek sahibi olmalarına yönelik yürütülen projesinden faydalanan Taş, Bitlis Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü tarafından verilen destekle büyükbaş hayvan çiftliği kurdu.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yönlendirmesiyle girişimcilik sertifikasını alan Taş, "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında 4 büyükbaş hayvan aldı.

Taş, "İki yılda hayvanlarım doğurarak 7 tane oldu. Cezaevine girmeden de köyümde çiftçilik ve hayvancılık yapıyordum. Bu destekle ailemin de geçimini sağlıyorum. Devletimizin hibe desteğinden, yeni bir başlangıç yapmak isteyen tüm eski hükümlülerin faydalanmasını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Cumhuriyet Savcısı Ali Can Yabul, Denetimli Serbestlik Müdürü Soydan Çetinkaya ve Bitlis Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Mücahit Gülmez, eski hükümlü Taş'ı ziyaret ederek projeyi inceledi.

Akdoğan, eski hükümlülerin meslek edinmeleri ve istihdamlarına yönelik çalışmaların önemli olduğunu belirtti.

Mart ayında yaptıkları koruma kurulu toplantısında hayvan yetiştiriciliği kursuna katılan 12 eski hükümlüye sertifika verdiklerini aktaran Akdoğan, bunun gibi projelerin gelecek dönemde artacağını ifade etti.

Gülmez ise eski hükümlü Mecit Taş'a 44 bin 100 lira destek verdiklerini belirterek, "Bu destekle 4 büyükbaş hayvan almıştı. Şimdi 7 tane olmuş. Bu bizim için sevindirici bir haber. Kurum olarak bu tür desteklerimiz devam edecektir. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bitlis'te eski hükümlü devlet desteğiyle hayvancılık yapmaya başladı
Bitlis'te eski hükümlü devlet desteğiyle hayvancılık yapmaya başladı
Bitlis'te eski hükümlü devlet desteğiyle hayvancılık yapmaya başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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