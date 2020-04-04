Eski hükümlü devlet desteğiyle sürü sahibi oldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Eski hükümlü devlet desteğiyle sürü sahibi oldu - Haberler
Hakkari, İŞKUR, Güncel

Eski hükümlü devlet desteğiyle sürü sahibi oldu

Hakkari'de devletin sağladığı destekler sayesinde sürü sahibi olan eski hükümlü Selahattin Ölmez, köyünde besicilik yaparak hayata tutunuyor.

04.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:06
Eski hükümlü devlet desteğiyle sürü sahibi oldu

Hakkari'de devletin sağladığı destekler sayesinde sürü sahibi olan eski hükümlü Selahattin Ölmez, köyünde besicilik yaparak hayata tutunuyor.

İşlediği suç nedeniyle bir süre cezaevinde kalan Ölmez, tahliye olduktan sonra merkeze bağlı Geçimli köyünde hayvancılık yapmaya karar verdi.

Çalışma ve İş Kurumunun (İŞKUR) uyguladığı "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi"ne başvuran Ölmez, hibe desteği almaya hak kazandı.

Kendisine verilen 25 bin 700 liralık hibe desteğiyle 36 keçi alan Ölmez, iki yılda hayvanlarının sayısını 100'e çıkardı.

Zamanının büyük bölümünde hayvanların ihtiyaçlarıyla ilgilenen Ölmez, gözü gibi baktığı hayvanların sayısını artırarak işini büyütmeyi hedefliyor.

Ölmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cezaevinden çıktıktan sonra hükümlülere yönelik proje kapsamında hibe desteğinden yararlanmak için başvuru yaptığını söyledi.

Devletin başvurusunu kabul etmesiyle hayallerinin gerçekleştiğini anlatan Ölmez, şöyle konuştu:

"Verilen destekle 36 küçükbaş hayvan aldım. Bu sayıyı şu ana kadar 100'e çıkarttım. Geçimimizi bu hayvanlara bakarak sağlıyoruz. Hayvanlara özenle bakıyoruz. Bu sayıyı ileride daha da artırmayı hedefliyorum. Sabah keçilere saman verdikten sonra sürüyü dağa otlatmaya götürüyorum. Keçileri akşam saat 5 gibi tekrar köye getiriyorum. İşimiz her gün bu şekilde devam ediyor. Hayvancılık zor da olsa keyifle yapıyorum. Bu işe sahip olduğum için mutluyum. Aileme bu iş sayesinde bakıyorum. Bana destek sağlayan İŞKUR İl Müdürlüğüne ve emeği geçen herkese teşekkür ederim."

İŞKUR İl Müdürü Ahmet Kızılkaya ise il müdürlüklerince hayata geçirilen projelerin özellikle dezavantajlı kişilere ekonomik anlamda önemli katkı sağladığını ifade etti.

Söz konusu kişilerin projeler sayesinde iş arayan konumundan işveren haline geldiğini vurgulayan Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Bu vatandaşlarımız desteklerle hem kendi işini kuruyor hem de birçok kişiye iş imkanı sağlıyor. Desteklerden faydalanan vatandaşlarımızın iş sahibi olduklarını gördüğümüzde biz de mutlu oluyoruz. Engelli ve eski hükümlülerimizi detaylı bilgi edinmeleri için kurumumuza davet ediyoruz."

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırış etmediler! Halk, HES projesine tepki için toplandı Haberler
Koronavirüse aldırış etmediler! Halk, HES projesine tepki için toplandı
İBB, toplu taşımaya maskesiz binmek isteyenlere ücretsiz maske dağıttı Haberler
İBB, toplu taşımaya maskesiz binmek isteyenlere ücretsiz maske dağıttı
Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü Haberler
Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvara kilitledi Haberler
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvara kilitledi
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalığın belirtilerini anlattı Haberler
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalığın belirtilerini anlattı
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira Haberler
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlar, alışverişlerini sepet sarkıtarak yapmaya başladı
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlar, alışverişlerini sepet sarkıtarak yapmaya başladı
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı
İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak
Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız
Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu
Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı
Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı
Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı
Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?
Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum
Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı
Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak
İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak
Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı
Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi
Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi
Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı
Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Abdulhamit Gül İçişleri Bakanı Mehmet Cahit Turhan
Magazin Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Levent Dörter Chloe Loughnan
Spor Can Bartu Tamer Tuna Lionel Messi Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Nisan İtalya Açıklama Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Eski hükümlü devlet desteğiyle sürü sahibi oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 11:16:01. #1.15#
title