Eski hükümlü devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu
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Eski hükümlü devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu

Gaziantep'te 13 yıl cezaevinden kaldıktan sonra tahliye olan eski hükümlü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü aracılığıyla devletten aldığı destekle kendi işinin patronu oldu.

Eski hükümlü devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu
17.08.2020 11:19 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:19

Gaziantep'te 13 yıl cezaevinden kaldıktan sonra tahliye olan eski hükümlü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü aracılığıyla devletten aldığı destekle kendi işinin patronu oldu.

İşlediği suçtan dolayı girdiği cezaevinden 13 yıl sonra tahliye olan 59 yaşındaki Oğuz Yenikomşu, iş bulamayınca Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yardım istedi.

Burada iş yeri açma koşulları hakkında bilgilendirilen Yenikomşu, eski mesleği olan kebapçılığı yeniden yapmak istediğini söyledi.

Yenikomşu, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelinin rehberliğinde, önce girişimcilik kursu aldı, daha sonra hazırlanan iş yeri açma projesiyle İŞKUR'a başvurdu.

Projesi kabul edilen Yenikomşu, devletten aldığı 10 bin lira hibeyle kebapçı dükkanı açarak, kendi işinin patronu oldu.

Gastronomi kenti Gaziantep'in kebap ustaları arasına dahil olmaya çalışan Yenikomşu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tahliye olduktan sonra iş aradığını ancak eski mahkum olması nedeniyle bulamadığını belirterek, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla mahkumlara yardım ve destek olduklarını öğrendim. Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne başvurdum, sonra burayı açtım." diye konuştu.

"Çalışmak kadar güzel bir şey yok"

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne desteklerinden dolayı teşekkür eden Yenikomşu, şunları söyledi:

"Boş gezmek kadar kötü bir şey yok, insan bir şeyler yapmalı. Boş gezdiğiniz zaman bunalıma girersiniz. Parasızlık kadar zor bir şey yok. Ama bir şeyle uğraşmak, günlük masraflarını çıkarmak kadar güzel bir şey yok. Burayı açtık, en iyisini, en temizini yapmak şartıyla işimize dört elle sarıldık. Eskiden, 'Sabah kalkıp nereye, kimin yanına gideceksin?' diye düşünürdüm ama şimdi bir işim, bir uğraşım var. Çalışmak kadar güzel bir şey yok."

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Ceza İnfaz Kurumları ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Sorumlusu Cumhuriyet Savcısı Metin Atçı da Yenikomşu'nun Koruma Kuruluna müracaat ederek kendi iş yerini açmak istediğini belirtmesi üzerine, bu hususta proje hazırlandığını, gerekli işlemlerin ardından hibe desteği sağlandığını ifade etti.

Atçı, Koruma Kurullarının, tahliye olan hükümlülere meslek edindirmeye çalışmasının yanı sıra mağdurların suç nedeniyle karşılaştıkları sosyal ve ekonomik sorunların çözümü noktasında da faaliyet yürüttüğünü kaydetti.

Hükümlüler benzer projelerle sosyal hayata entegre edilecek

Ayrıca eğitimleri yarıda kalmış olan mağdur ve eski hükümlülerin, eğitimlerine devam etmesi noktasında da her türlü tedbiri alarak, ilgili kişilere yardımcı olunduğunu belirten Atçı, cumhuriyet başsavcısı ve cumhuriyet başsavcı vekillerinin koordinasyonunda benzer projeleri artırmaya çalışacaklarını, böylelikle eski hükümlülerle suç mağdurlarının, sosyal ve ekonomik hayata entegrasyonunun kolaylaştırılacağını vurguladı.

Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürü Vedat Zencir de, eski hükümlülerin koruma kurulu aracılığıyla topluma kazandırılması için çeşitli yardımlar yapıldığını ve bunlardan birinin de iş kurma projesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Öncelikle arkadaşımız, bir iş yeri açabilmesi için müdürlüğümüzde çalışan uzmanlarca girişimcilik kursuna yönlendirildi. Bu belgeyi aldıktan sonra ekiplerimizce, cezaevine girmeden önceki işiyle ilgili bir proje hazırlandı. Bu proje İŞKUR'la birlikte değerlendirildikten sonra 10 bin lira destek sağlandı. Denetimli serbestlik sisteminin amacı, ceza sonrası yükümlülerin tekrar suç işlemlerini önlemek ve normal hayatlarına dönmelerini sağlamaktır."

Kaynak: AA

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