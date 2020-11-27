Eski hükümlü, aldığı hibeyle açtığı iş yerinde çocuklukta başladığı mesleğini sürdürüyor

Konya Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün Uygulamalı Girişimcilik eğitimine katıldıktan sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Kurumu Genel Müdürlüğünden (İŞKUR) aldığı hibe desteğiyle iş yeri açan eski hükümlü Erdinç A, çocukluk yıllarında çıraklıkla başladığı perdecilik...

Konya Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün Uygulamalı Girişimcilik eğitimine katıldıktan sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Kurumu Genel Müdürlüğünden (İŞKUR) aldığı hibe desteğiyle iş yeri açan eski hükümlü Erdinç A, çocukluk yıllarında çıraklıkla başladığı perdecilik mesleğini sürdürüyor.

Cumhuriyet savcısı Fatih Başar ve Konya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İŞKUR tarafından projesi kabul edilen 23 yükümlüden biri olan Erdinç A'yı Selçuklu ilçesinde açtığı perde ve çeyiz malzemeleri dükkanında ziyaret etti. Başar ve yetkililer, Erdinç A'ya hayırlı olsun dileklerini iletti ve bir ihtiyacı olup olmadığını sordu.

Erdinç A. da iş yerinin açılmasına ve hayatını yeniden kurmasına destekleri dolayısıyla Başar ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Konuya ilişkin gazetecilere açıklama yapan Erdinç A, denetimli serbestlikle tahliye kararı aldıktan sonra hayatını baştan kurmak için çalışmalara başladığını, bu kapsamda Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce açılan Uygulamalı Girişimcilik eğitimine katıldığını söyledi. Burada 32 saatlik KOSGEB destekli girişimcilik sertifikası aldığını anlatan Erdinç A, "Ben bu mesleğe 12-13 yaşımda başladım. Bu meslekte 16-17 yıllık bir deneyimim var. Bu yüzden perdeci açmak için projemi sundum. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İŞKUR'dan 'Eski Hükümlülere Yönelik Proje Destekleri' programı kapsamında 37 bin lira destek alarak iş yerimi açtım." ifadesini kullandı.

İş yerini ocak ayında açtığını belirten Erdinç A, "1 yıldır burayı işletiyoruz. İşler güzel gidiyor. Buradan kazandığımızla geçiniyoruz. Yakında da düğünüm olacak inşallah. Ben bu nedenle öncelikle Adalet Bakanlığına, Başsavcılığımıza, Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüze ve İŞKUR'a çok teşekkür ediyorum. Benim üzerimde çok emekleri var." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin