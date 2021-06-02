Eski HSYK üyesi Şaban Işık'a FETÖ üyeliğinden verilen 10 yıl hapis cezası onandı
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Eski HSYK üyesi Şaban Işık'a FETÖ üyeliğinden verilen 10 yıl hapis cezası onandı

Eski HSYK üyesi Şaban Işık'a FETÖ üyeliğinden verilen 10 yıl hapis cezası onandı
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi Şaban Işık'a, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden verilen 10 yıl hapis cezasını onadı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi Şaban Işık'a, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden verilen 10 yıl hapis cezasını onadı.

Kurul, ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılama yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Işık hakkındaki kararına yönelik temyiz incelemesini tamamladı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Işık'a, silahlı terör örgütü üyeliğinden verilen 10 yıl hapis cezasının onanmasını kararlaştırdı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan esas hakkındaki mütalaada, Işık'ın, FETÖ içerisindeki konumuna ilişkin tespitlere yer verilmişti.

Mütalaada, Şaban Işık'ın, terör örgütü mensuplarının 2010'da HSYK'de çoğunluğu ele geçirmelerinin ardından Danıştay üyeliğine seçildiği, görev yaptığı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda diğer örgüt mensuplarıyla örgütün amacı doğrultusunda kararlara imza attığı ifade edilmişti.

Örgüt toplantılarına katıldığı belirlenen Işık'ın 2014'teki HSYK seçimlerinde de FETÖ'nün desteğiyle üye seçildiği, HSYK toplantılarının gündemi, sonuçları, görüşme içerikleri, kararname süreçlerini takip edip, bunların kontrol altında tutulmasında görev aldığı vurgulanmıştı.

Mütalaada, Işık'ın örgüt talimatları doğrultusunda, HSYK'deki kararlara yazılan muhalefet şerhlerinin düzenli olarak örgütün yurt dışı birimine aktarılması sürecinde rol üstlendiği, seçim süreçlerinin bloke edilmesi, FETÖ üyesi bazı hakim ve savcılar hakkında yürütülecek soruşturmalara engel olunması gibi konularda aktif faaliyet yürüttüğüne işaret edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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