Tuma Çelik "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakim karşısına çıkacak
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Tuma Çelik "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakim karşısına çıkacak

08.01.2021 16:33 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:50
Tuma Çelik

HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hazırlanan iddianame Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hazırlanan iddianame Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Çelik, 24 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.

Mardin'in Midyat ilçesinde 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında Süryani derneğinde tanıştığı D.K. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Çelik hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke düzenlenmiş ve TBMM'de dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çelik hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan iddianame hazırlandı. Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Çelik hakkındaki iddianameyi kabul ederek duruşma için 24 Şubat'a gün verdi.

(Abdullah Sarica/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tanju Özkaya

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