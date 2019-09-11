Eski HDP lideri Demirtaş'ın serbest bırakılması için başvuru
Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, müvekkillerinin serbest bırakılması için mahkemeye başvurdu. Reuters'a konuşan HDP kaynakları, geçtiğimiz hafta Demirtaş'a verilen tahliye kararına yapılan itirazın reddedilmesi üzerine bu adım atıldı.
11.09.2019 17:00
Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, müvekkillerinin serbest bırakılması için mahkemeye başvurdu.
Reuters'a konuşan HDP kaynakları, geçtiğimiz hafta Demirtaş'a verilen tahliye kararına yapılan itirazın reddedilmesi üzerine bu adımın atıldığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com