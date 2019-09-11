Eski HDP lideri Demirtaş'ın serbest bırakılması için başvuru

Eski HDP lideri Demirtaş'ın serbest bırakılması için başvuru

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, müvekkillerinin serbest bırakılması için mahkemeye başvurdu. Reuters'a konuşan HDP kaynakları, geçtiğimiz hafta Demirtaş'a verilen tahliye kararına yapılan itirazın reddedilmesi üzerine bu adım atıldı.

11.09.2019 17:00
Eski HDP lideri Demirtaş'ın serbest bırakılması için başvuru

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, müvekkillerinin serbest bırakılması için mahkemeye başvurdu.


Reuters'a konuşan HDP kaynakları, geçtiğimiz hafta Demirtaş'a verilen tahliye kararına yapılan itirazın reddedilmesi üzerine bu adımın atıldığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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