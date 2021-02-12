Eski HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir tahliye edildi
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Eski HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir tahliye edildi

12.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:53
Eski HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir tahliye edildi

Eski HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada tahliye edildi.

Eski HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada tahliye edildi.

Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında dava açılan Demir'in duruşması görüldü.

Duruşmada, Demir'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, 22 Temmuz 2020'de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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