Eski Hdp Eş Başkanı Selahattin Demiştaş, Kelepçeli Bir Şekilde Mahkemeye Gelmek İstemediği...

IHAAW105817-ASA/07-07-2017- Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demiştaş, kelepçeli bir şekilde mahkemeye gelmek istemediği gerekçesiyle hakim karşısına çıkmadı. 07.07.2017 10: 58: 17 TSINNNN - ANKARA
Skandallar hastanesi için valilikten 'yuh' dedirten karar
Terör örgütü PKK'dan kaymakama suikast girişimi
Kaymakama düzenlenen suikast girişimine hükümetten ilk tepki
İstanbul il sınırına giriş yaptı: Gandi'nin rekorunu kırmak güzel
Ali Sunal'ın zor anları! Yarışmacının teklifiyle dağıldı
Nazlı'nın yeni sevgilisini görenin ağzı bir karış açık kalıyor
Çocuklar Duymasın'ın basmalı Emine'si bikinisiyle plajı yaktı
Ünlü isim, Türkiye'nin öbür ucunda askerle nöbet tuttu
Rıdvan Dilmen, Volkan Demirel'i fırçaladı: Duyguların kendine kalsın
Akıllı telefonlar bizleri aptallaştırıyor mu?
Beşiktaş'ın "maestro"su transferine son noktayı koydu
G20'ye en sıradışı tepki: Binlerce eylemci zombi oldu!
Rum lider en iyi bildiği şeyi yaptı, ceketini de alıp masadan kaçtı!
AP'nin 'Türkiye' kararına Ankara'dan çok sert tepki
Milli Takım dünya sıralamasında çakıldı