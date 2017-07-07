Eski Hdp Eş Başkanı Selahattin Demiştaş, Kelepçeli Bir Şekilde Mahkemeye Gelmek İstemediği...

Eski Hdp Eş Başkanı Selahattin Demiştaş, Kelepçeli Bir Şekilde Mahkemeye Gelmek İstemediği...

IHAAW105817-ASA/07-07-2017 - Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demiştaş, kelepçeli bir şekilde mahkemeye gelmek istemediği gerekçesiyle hakim karşısına çıkmadı.

Eski Hdp Eş Başkanı Selahattin Demiştaş, Kelepçeli Bir Şekilde Mahkemeye Gelmek İstemediği...

IHAAW105817-ASA/07-07-2017

- Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demiştaş, kelepçeli bir şekilde mahkemeye gelmek istemediği gerekçesiyle hakim karşısına çıkmadı. 07.07.2017 10: 58: 17 TSI
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