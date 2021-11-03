Eski HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım terör şüphesiyle gözaltına alındı
Eski HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
ADIYAMAN (AA) - Eski HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.
Jandarma ekipleri, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla eski HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ı gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Yıldırım'ın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanı Mustafa Y. de terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla dün gözaltına alınmıştı.
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