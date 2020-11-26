Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Sistemler Daire Başkanı tuğgeneral Recep Sami Özatak, 79 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı
26.11.2020 10:43 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:46
Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Sistemler Daire Başkanı tuğgeneral Recep Sami Özatak, 79 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.
Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Sistemler Daire Başkanı tuğgeneral Recep Sami Özatak, 79 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak