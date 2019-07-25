Eski Hava Kuvvetleri generali AfD'den belediye başkanı adayı

ALMAN ordusundan emekli Hava Kuvvetleri emekli generali Joachim Wundrak, AfD'den Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. Neue Presse'nin haberine göre Hava Kuvvetleri eski generali Wundrak, 27 Ekim'de yapılacak seçimlerde, AfD'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak. AfD Hannover teşkilatı başkan yardımcısı Reinhard Hirche, haberi doğruladı ve "Bu çapta bir aday bulduğumuz için çok mutluyuz" dedi. Hükümet ortağı Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) gelecek başbakan adayları arasında ismi geçen Friedrich Merz, "Polis ve orduyu kısmen AfD'ye kaptırıyoruz" diye uyarmıştı.

AFGANİSTAN VE BOSNA'DA

65 yaşındaki emekli general Wundrak daha önce Afganistan ve Bosna'da önemli askeri görevlerde bulundu. Wundrak son olarak Hannover yakınlarındaki Wunstorf askeri üssünde hava operasyonları merkezinin komutanıydı. 2017'de AfD'ye giren Wundrak, AfD'den Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayı gösterilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Ben ülkemizin geleceği için sorumluluk bilinci ve inançla AfD'ye girdim" dedi.

Seçim 27 Ekim'de yapılacak ve AfD eski general Wundrak'ı 6 Ağustos'ta aday seçecek.