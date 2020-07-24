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Eski hastane binasının yıkım ihalesine 66 firma başvurdu

Adalet Bakanlığı'na devri yapılarak Adliye Sarayı yapılması planlanan eski askeri hastanenin yıkımı için ihale düzenlendi.

Eski hastane binasının yıkım ihalesine 66 firma başvurdu
24.07.2020 17:25 | Son Güncelleme: 24.07.2020 17:29

Adalet Bakanlığı'na devri yapılarak Adliye Sarayı yapılması planlanan eski askeri hastanenin yıkımı için ihale düzenlendi. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihaleye toplamda 66 firma başvurdu.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Siteler Caddesi üzerinde yer alan 100 bin metre alanda bulunan eski Askeri Hastane, geçtiğimiz günlerde yeni adliye binası yapılması için Adalet Bakanlığı'na devredildi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Beydağı Toplantı salonunda gerçekleştirilen yıkım ve hafriyat ihalesine ilgi büyük oldu. Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından gerçekleştirilen ihaleye 66 firma katılırken, 815 bin TL muhammen bedel ile başlayan açık arttırmada son teklif 2 milyon 625 bin TL'de kaldı.

Eski Asker Hastanesi binasının enkazdan çıkacak malzeme karşılığı yıkım ve hafriyat işinin yapılacağı ihalede son karar ise ihale komisyonu tarafından açıklanacak. - MALATYA

Kaynak: İHA

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