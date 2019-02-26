Eski Hastane Binası Hurdaları Karşılığında Yıkılacak

Çorum'un Osmancık ilçesindeki eski hastane binasının hurdaları karşılığında yıkılması için düzenlenen ihaleye katılan bir kişi, belediyeye 450 bin lira vermeyi taahhüt etti.

Osmancık Devlet Hastanesinin 2014 yılında yeni binasına taşınmasının ardından atıl durumda kalan ve yıkılmasına karar verilen Gemici Mahallesi'ndeki eski hastane binasının yıkım işi için Osmancık Belediyesi ihaleye çıktı.

Eski binanın hurdası karşılığında yıkılması için açılan ihaleye 65 kişi teklif verdi. Belediye Encümeni huzurunda Osmancık Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ihaleye katılanlar, açık artırma usulüyle yapılan ihaleyi kazanabilmek için mücadele etti.

Binadaki hurda karşılığında yıkım işini gerçekleştirmek için Çorum'un yanı sıra Ankara ve İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerden gelenler, 10 bin lira ile başlayan ihaleyi alabilmek için çaba gösterdi.

Yaklaşık yarım saat süren ihalede en yüksek teklifi, 450 bin lira ile Ahmet Özay verdi.

"Arsası ileride başka bir kamu hizmetinde değerlendirilecektir"

Belediye Başkanı Hamza Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıldır boş bekleyen binanın eski ve depreme dayanıksız olduğunu, bu nedenle başka bir amaçla değerlendirilemediğini söyledi.

Atıl durumda kalan binanın ilgili kurumların onayı alınarak yıkılmasına karar verildiğini belirten Karataş, "Güvenliğinin sağlanması zor olduğu gibi atıl durumda olması çevreyi de rahatsız ediyordu. Belediye encümenimiz yıkım ihalesini gerçekleştirildi. Arsası ileride başka bir kamu hizmetinde değerlendirilecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA