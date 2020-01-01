Eski harp okulu öğrencilerini Yunanistan'a kaçıran FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Eski harp okulu öğrencilerini Yunanistan'a kaçıran FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de, biri eski Kara Harp Okulu öğrencilerini yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçiren 2 FETÖ zanlısı tutuklandı.

01.01.2020 11:12 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:12
Eski harp okulu öğrencilerini Yunanistan'a kaçıran FETÖ şüphelisi tutuklandı

'de, biri eski öğrencilerini yasa dışı yollardan 'a geçiren 2 FETÖ zanlısı tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'ye üyelik suçundan meslekten ihraç edilen eski komiser A.S ile eski harp okulu öğrencisi M.N.K hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Edirne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanan 2 şüpheli Edirne'ye getirildi.

Şüphelilerden A.S'nin eski Kara Harp Okulu öğrencilerini yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçırdığı belirlendi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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