Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Meşal'den "ilhak" planıyla mücadele için "vizyon" önerisi
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Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Meşal'den "ilhak" planıyla mücadele için "vizyon" önerisi

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Filistin ulusal projesini yeniden inşa etmek ve işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan bazı bölgelerin "ilhak" edilmesini hedefleyen İsrail planlarıyla mücadele için bir "siyasi vizyon" önerisi sundu.

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Meşal'den
27.07.2020 23:57 | Son Güncelleme: 27.07.2020 23:57

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Filistin ulusal projesini yeniden inşa etmek ve işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan bazı bölgelerin "ilhak" edilmesini hedefleyen İsrail planlarıyla mücadele için bir "siyasi vizyon" önerisi sundu.

Londra'daki Arap Düşünce Forumu, Meşal'in Filistin direnişinin ve işgal güçleri karşısında kapsamlı bir mücadelenin başlamasına dayanan ulusal program niteliğindeki "siyasi vizyon" önerisini yayımladı.

Filistin ulusal projesini tam bir uzlaşıyla yeniden inşa etmek ve itibarını geri kazandırmak için bir yol haritasının belirlendiği "siyasi vizyon", Filistin yönetimin görevlerinin, işgalci İsrail'in ihlalleriyle mücadele edebilecek şekilde yeniden oluşturulmasına dayanıyor.

Ulusal uzlaşı ve fikir birliği şartı

Meşal'in sunduğu vizyonda, Filistin yönetiminin geleceğine ilişkin herhangi bir kararın ancak tüm seçeneklerin kapsamlı bir şekilde incelenmesinden ve ulusal uzlaşının sağlanmasından sonra alınabileceği ifade ediliyor.

Direnişin ve işgal güçleriyle kapsamlı bir mücadelenin başlamasına dayanan bir Filistin ulusal programının kabul edilmesi gerektiği kaydedilen bu yeni vizyonda, İsrail'in "ilhak" planına karşı mücadele edilmesinin yanı sıra tüm Filistinlilerin üzerinde fikir birliği sağlayacağı ve haklarından feragat etmelerini önleyecek şekilde Filistin'in değişmez değerleri ile ulusal haklarının yeniden tanımlanması öneriliyor.

Meşal'in sunduğu öneride, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün temsil ettiği ulusal karar merci ve siyasi kurumların, gerçek demokrasi temelinde yeniden inşa edilmesi çağrısında bulunulurken, böylece yurt içindeki ve dışındaki tüm Filistinlilerin temsil edilebileceği, çeşitli ulusal güçlerin, grupların ve isimlerin katılabileceği bir durumun mümkün olacağı aktarılıyor.

Filistin halkının hala işgal altında olduğu gerçeğinden yola çıkarak bir "direniş programı" benimsenmesi önerilen Meşal'in siyasi vizyonunda, bu programın her türlü halk direnişi dahil silahlı ve tüm direniş biçimlerini içermesi gerektiği kaydediliyor.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı'nda, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

İsrail'de Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Bölgesel İşbirliği Bakanı Ofir Akunis, 1 Temmuz'da İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri temmuz ayı başından itibaren "ilhak" etme planının ertelendiğini belirtmişti.

Plana son halinin verilmesi için İsrailli ve ABD'li yetkililerin görüşmelere devam ettiğini kaydeden Akunis, planın temmuz sonunda hayata geçirilmesini beklediğini söylemişti.

Kaynak: AA

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