Eski Hamas lideri Meşal: Meşruiyetini yenileyecek bir Filistin liderliği oluşturulmalı
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Eski Hamas lideri Meşal: Meşruiyetini yenileyecek bir Filistin liderliği oluşturulmalı

16.12.2020 00:53 | Son Güncelleme: 16.12.2020 00:56
Eski Hamas lideri Meşal: Meşruiyetini yenileyecek bir Filistin liderliği oluşturulmalı

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, meşruiyetini yenileyecek, risk almaya ve bedel ödemeye hazır bir Filistin ulusal liderliği oluşturulması çağrısında bulundu.

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, meşruiyetini yenileyecek, risk almaya ve bedel ödemeye hazır bir Filistin ulusal liderliği oluşturulması çağrısında bulundu.

Meşal, Hamas'ın 33. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla telekonferans yöntemiyle düzenlenen sempozyumda, "Filistin'de bir zayıflık ve gerileme durumu söz konusu olduğunu, bunun da yönetim kurumlarının gevşemesi, meşruiyetini yitirmesi, direnişin baltalanması, iç siyasi bölünme ve Filistin yönetiminin İsrail ile güvenlik koordinasyonu kurmasından kaynaklandığını" belirtti.

Halid Meşal, "Meşruiyetini yenileyecek, toplumu temsil edecek, risk almaya ve bedel ödemeye hazır bir Filistin ulusal liderliği oluşturulması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Kuruntu ve vaatlere değil, insanlara, onların enerjisine ve direnişine güvenmenin zorunlu olduğunu söyleyen Meşal, Filistin saflarını birleştirmek, bölünmüşlüğü sonlandırmak, ulusal kurumların yeniden inşası ve kapsamlı direniş yoluyla İsrail'e karşı koymak gerektiğini ifade etti.

Meşal, "Ulusal birlik zorunlu bir tercihtir; siyasi anlaşmazlık, ilişkiyi kesme veya bölünme anlamına gelmez." diye konuştu.

Bazı Arap ülkelerinin İsrail ile yaptığı normalleşme anlaşmalarına değinen Meşal, "Normalleşme anlaşması imzalayanlar, siyasi, milli ve ahlaki bir hata yapmıştır. Bu, onlar için bir başarı getirse bile zehirli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Meşal, İsrail ile ittifak kurmaya çalışanların halklarına yalan söylediğini, bu kişilerin Arap ulusal güvenliğini yıkma ve ümmetin içinde var olan dinamik güçlere komplo kurma amacı güttüğünü savundu.

İsrail ile esir takası konusunda müzakerelerin olduğu yönündeki haberlere de değinen Meşal, bu konuda herhangi bir gelişme olmadığını ve İsrailli yetkililerin söz konusu açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Meşal, esir takasının sadece İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular ve Hamas'ın elindeki İsrailli askerler için olacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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