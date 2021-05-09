Eski Hamas Lideri Meşal, Kudüs'ün "Siyonist işgalcilerin ayakları altında kalmayacağını" söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eski Hamas Lideri Meşal, Kudüs'ün "Siyonist işgalcilerin ayakları altında kalmayacağını" söyledi

Eski Hamas Lideri Meşal, Kudüs'ün 'Siyonist işgalcilerin ayakları altında kalmayacağını' söyledi
Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup - Haberler | Güncel

Hamas'ın eski Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, "Kudüs ateşler içindedir ve Siyonist işgalcilerin ayakları altında kalmayacaktır" dedi.

Hamas'ın eski Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, "Kudüs ateşler içindedir ve Siyonist işgalcilerin ayakları altında kalmayacaktır" dedi.

Fas'tan bir heyetin düzenlediği "Beytül Makdis ve Son Vaad" adlı bir programda konuşan Meşal, "Tüm çekilen sıkıntılara, düşmanların uluslararası güçler yardımıyla silahlanmasına ve ümmeti parçalamaya çalışmalarına ve bu sürecin kendi lehlerine olduğunu sanmalarına rağmen, Allah'ın izniyle, hepsi gerisin geriye dönecek ve çok yakında yenileceklerdir." ifadelerini kullandı.

"Kudüs olmaksızın bizim bir hayatımız olamaz." diyen Meşal, Kudüs'ün yalnızca siyasi, dini, ruhani ve medeniyet yönlü bir başkent olmadığını, bilakis Kudüs'ün geçmiş, şimdi ve gelecek olduğunu vurguladı.

Kuran'da geçen ayetleri referans gösteren Meşal, Kudüs'ün Siyonistlerle birinci ve ikinci vaadin gerçekleşeceği bir hesaplaşma yeri olduğuna işaret etti.

Meşal, Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananların, "o semtte tarihi olan ve şimdilerde orada yaşayan ailelerin tehcir edilmesiyle etnik bir temizlik" olduğuna vurgu yaptı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. Ayrıca İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi artırıyor.

İsrail polisi, cuma akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

Arap Birliği, Filistin'in talebi üzerine pazartesi olağanüstü toplanarak, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını görüşmeyi kararlaştırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Engin Özkoç Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu
Magazin Aleyna Tilki Burak Sergen Burcu Biricik Chloe Loughnan
Spor Muslera Ozan Tufan Mesut Özil Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Eski Hamas Lideri Meşal, Kudüs'ün "Siyonist işgalcilerin ayakları altında kalmayacağını" söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 05:26:43. #1.15#

title