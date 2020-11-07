Eski Hamas lideri Meşal'den Türkiye'ye övgü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eski Hamas lideri Meşal'den Türkiye'ye övgü

07.11.2020 21:55 | Son Güncelleme: 07.11.2020 21:58
Eski Hamas lideri Meşal'den Türkiye'ye övgü

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Türkiye'nin tarih boyunca hep yüksek bir mertebede olduğunu ve bugün de eski konumunu geri kazandığını söyledi.

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Türkiye'nin tarih boyunca hep yüksek bir mertebede olduğunu ve bugün de eski konumunu geri kazandığını söyledi.

Meşal, Yurt Dışındaki Filistinli Alimler Derneği'nin zoom programı üzerinden düzenlediği ve Türkiye ile İslam dünyasından çok sayıda din adamının katıldığı "Kudüs için Türkiye Alimler Buluşması"na katıldı.

Türkiye'nin Filistin meselesine verdiği desteği öven Meşal, "Sizler tarih boyunca hep yüksek bir mertebede oldunuz. Bugün asil Türkiye halkı ve cesur yöneticileri eski konumu ve rolünü geri kazanıyor. Bizler de bu yükselişle gurur duyuyoruz. " dedi.

Türkiye'nin çok şey yapabilecek güçte olduğunu vurgulayan Meşal, Mescid'i Aksa'nın korunması için resmi, halk ve akademisyenler düzeyinde plan yapılması çağrısı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

İlgili Haberler

MHP Lideri Bahçeli CHP'ye ateş püskürdü
MHP Lideri Bahçeli CHP'ye ateş püskürdü
Ukrayna lideri Zelenskiy'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Ukrayna lideri Zelenskiy'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Son dakika: Çin lideri Xi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı
Son dakika: Çin lideri Xi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum İlham Aliyev Donald Trump Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Demet Evgar Yıldız Tilbe Coşkun Göğen Demet Özdemir
Spor Can Bartu Erol Bulut Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ölü Kasım Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski Hamas lideri Meşal'den Türkiye'ye övgü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.11.2020 21:59:31. #1.14#
title