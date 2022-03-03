Eski halter milli takım antrenörü Taştan, vefat etti - Haberler

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Eski halter milli takım antrenörü Taştan, vefat etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Eski halter milli takım antrenörü Taştan, vefat etti

Eski halter milli takım antrenörü Sıtkı Taştan (75), Erzincan'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ERZİNCAN (İHA) - Eski halter milli takım antrenörü Sıtkı Taştan (75), Erzincan'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli takım antrenörümüz Sıtkı Taştan hocamızın vefat haberini almanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenazesi Erzincan Merkez Ulu Camisi'nden öğle namazına müteakip kaldırılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar dileriz." ifadeleri kullanıldı. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı - Spor

Erzincan, Türkiye, Halter, Milli, Spor, Haberler

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