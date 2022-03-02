Eski halter milli takım antrenörü Sıtkı Taştan, hayatını kaybetti

ERZİNCAN (AA) - Eski halter milli takım antrenörü Sıtkı Taştan, Erzincan'da tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli takım antrenörümüz Sıtkı Taştan hocamızın vefat haberini almanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenazesi yarın Erzincan Merkez Ulu Camisi'nden öğle namazına müteakip kaldırılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sıtkı Taştan'ın halter antrenörü oğlu Ahmet Taştan, yaptığı açıklamada babasının 25 yıldan fazla milli haltercilere antrenörlük yaptığını belirterek, "2018 yılına kadar milli haltercileri çalıştırdı. Erzincan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir aydır tedavi görüyordu. Bugün sabah saatlerinde vefat etti." diye konuştu.