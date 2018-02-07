Eski Hakimlere Fetö/pdy'den Hapis Cezası

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla yargılanan 2 eski hakime hapis cezası verildi.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "silahlı terör örgütüne üye oldukları" iddiasıyla tutuklu yargılanan ve meslekten ihraç edilen hakim Cengiz Kütük ile avukatı katıldı.

Eski hakim Harun Şentepe ile de tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlantı kuruldu.

Sanıklar, son savunmalarında, beraatlerini talep etti.

Kütük ve Şentepe'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 9'ar hapis cezası veren mahkeme heyeti, tutuklu bulundukları süreyi göz önüne alarak sanıkların tahliyesini kararlaştırdı.