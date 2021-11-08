Eski hakime 'Mehmet Altan'ın telefonunun dinlenmesi' kararından hapis

YARGITAY, yazar-akademisyen Mehmet Altan için 'pastör' kod adıyla istenen telefon dinleme talebine onay veren eski hakim Metin Özçelik'e, 'görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı, 2009'da Mehmet Altan'ın telefonunun dinlenmesi için talepte bulundu. Talep yazısında Altan'ın adı yerine 'pastör' kod adı kullanıldı. Mahkemece bu talebe onay verildi ve Altan'ın telefonu dinlemeye alındı. Altan, 2012'de dinleme kararıyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Altan'ın suç duyurusu dilekçesi 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanmasından sonra işleme konuldu ve kararı veren hakimler hakkında soruşturma başlatıldı.

Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, ana dosya ve birleşen dosya bakımından isnat edilen eylemlerin bir bütün halinde 'görevi kötüye kullanma' suçunu oluşturduğu kanaatine vararak, sanık Metin Özçelik'e önce 1 yıl hapis cezası verdi. Bu ceza, sanığın söz konusu suçu zincirleme biçimde işlediği anlaşıldığından artırılarak 1 yıl 3 ay hapis cezasına çıkarıldı. Sanığın yararına cezayı hafifletecek takdiri indirim sebeplerinin de bulunmadığına hükmedildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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