Eski Hakime Fetö Üyeliğinden Hapis Cezası
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan eski hakime 7 yıl 1 ay 1 gün hapis cezası verildi.
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan eski hakime 7 yıl 1 ay 1 gün hapis cezası verildi.
Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen Samsun hakimi Nurettin Doğru ile avukatı katıldı.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen Doğru, son savunmasında beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 1 ay 1 gün hapis cezası verdi.
Heyet, tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak Doğru'nun tahliyesine hükmetti.