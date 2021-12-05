Eski hakemler Galatasaray maçına damga vuran penaltı pozisyonunda hemfikir: Skandal
Galatasaray'ın Altay'la 2-2 berabere kaldığı mücadeledeki tartışmalı pozisyonları, hakem yorumcuları yayıncı kuruluşta değerlendirdi. Eski hakem Bülent Yıldırım, maça damga vuran penaltı pozisyonuyla ilgili olarak Cüneyt Çakır'ın devam kararının doğru olduğunu belirtirken, VAR hakemi Bahattin Şimşek tarafından çağrılmasını ise skandal olarak değerlendirdi.
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Altay'la 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını beIN Sports ekranlarında değerlendiren, 3 eski hakem Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Lale Orta, Berkan'ın pozisyonunda penaltı olmadığı yönünde hemfikir oldu.
"CÜNEYT ÇAKIR'IN DEVAM KARARI DOĞRU"
Maça damga vuran penaltı pozisyonunu değerlendiren yorumcular, Cüneyt Çakır'ın oyunu devam ettirme kararının doğru olduğu belirtilirken VAR hakemi Bahattin Şimşek tarafından çağrılması skandal olarak değerlendirildi. Her 3 eski hakem de pozisyonun penaltı olmadığı yönünde görüş bildirdi.
#SüperLig 'de 5 haftadır kazanamayan Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile devam etme kararını doğru buluyor musunuz? #KASvBJK— Haberler (@Haberler) December 3, 2021
Haberler.com - Spor Haberleri