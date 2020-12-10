Eski hakem İhsan Türe, hayatını kaybetti

Eski FIFA kokartlı hakem İhsan Türe yaşamını yitirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türk hakemliğinin değerli isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakemimiz İhsan Türe'nin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

1946 yılında Eskişehir'de doğan İhsan Türe'nin uzun yıllar Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında görev yaptığı, uluslararası maçlarda Türkiye'yi temsil ettiği belirtildi.

İhsan Türe'nin cenazesinin bugün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yapılacak törenin ardından toprağa verileceği aktarıldı.

İhsan Türe'ye Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve hakem camiasına da başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan