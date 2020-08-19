Eski hakem Hatice, taksi şoförü oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eski hakem Hatice, taksi şoförü oldu

KAYSERİ'de, kadın futbol ve hentbol hakemliği yaptıktan sonra 5 yıl muhasebe işiyle uğraşan Hatice Kürkçüo (48), son 1 yıldır da taksi şoförü olarak çalışıp, geçimini sağlıyor.

Eski hakem Hatice, taksi şoförü oldu
19.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:26

KAYSERİ'de, kadın futbol ve hentbol hakemliği yaptıktan sonra 5 yıl muhasebe işiyle uğraşan Hatice Kürkçüo (48), son 1 yıldır da taksi şoförü olarak çalışıp, geçimini sağlıyor. Babasının taksisiyle çalışan Kürkçüo, "İlk başta şaşırıyorlar sonra çok güzel yolculuğumuz oluyor. Müşterilerimin büyük kısmı kadın yolculardan oluşuyor" dedi.

Hatice Kürkçüo, 1990 yılında futbol ve hentbol hakemliği sertifikası aldı. Şehrin ilk kadın futbol ve hentbol hakemi olarak kayıtlara geçen Kürkçüo, uzun yıllar faaliyet gösterdiği spor alanından muhasebeciliğe yöneldi. Bir yandan hakemlik yapan Kürkçüo, 5 yıl da muhasebe işiyle uğraştı. Kürkçüo, işten çıkarılmasının ardından yeni iş bulamayınca babası Hasan Kürkçüo'nun mesleği olan taksiciliğe yöneldi. Babasının aracıyla şoförlük yapan Kürkçüo, geçimini sağlamaya çalışıyor.

'ARAÇ KULLANMAYI SEVİYORUM'Anne ve babası ile yaşayan Hatice Kürkçüo, işten ayrıldıktan sonra yeni çalışma alanı bulamadığını belirterek, "1 yıldır taksi şoförlüğü yapıyorum. Mecburiyetten yapıyorum. İşten ayrıldım başka bir iş bulamadım. Babamın da taksisi vardı. O yüzden taksicilik yapmaya karar verdim. Baba mesleğim olan taksicilik yapmaya başladım. İnsanlarla iletişim kurmayı ve taksicilik yapmayı seviyorum. Sosyal çevrem çok iyidir. Araç kullanmayı da sevdiğim için taksicilik yapmaya karar verdim" dedi.'MÜŞTERİLER ŞAŞIRIYOR'Kayseri'de kadın taksi şoförü sayısının çok sınırlı olması nedeniyle taksiye binen yolcuların önce şaşırdığını belirten Kürkçüo, "Müşteriler beni görünce ilk başta çok şaşırıyorlar. Farklı tepkiler veriyorlar. Başka şehirden gelenler kendi şehirlerinde kadın taksi şoförünün olmadığını söylüyorlar. Araçta da çok güzel sohbetlerimiz oluyor. Kadın yolcularımız daha fazla. Özellikle kadın müşterilerim arıyor ve onları gidecekleri yere götürüyorum" diye konuştu. Kayseri'de ilk kadın futbol hakemi olarak bilindiğini de belirten Hatice Kürkçüo, "Kayseri'de bu alanda ilk olmak istedim. Daha önce kadın futbol hakemliği dalında ilk kez kadın olarak ben görev yapmıştım. Hentbol Süper Ligi'nde düdük çalan ilk kadın hakemim. Kayseri'de başka kadın taksi şoförlerinin olduğunu da söylüyorlar; ama ben henüz onlarla tanışmadım. Kayseri'de de bu alanda da bir ilk yaparak, taksi şoförlüğünü geliştirmek istiyorum. Çalışma arkadaşlarım da ilk defa bir kadın ile çalışıyorlar. Bana çok yardımcı oluyorlar" dedi. 

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Marmara'da mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı! Kurtulduğuna pişman oldu 3. Sayfa
Marmara'da mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı! Kurtulduğuna pişman oldu
Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi Politika
Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu Ekonomi
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Çatışma ihbarıyla olay yerine intikal eden ekipler, kendilerini dizi çekiminin ortasında buldu 3. Sayfa
Çatışma ihbarıyla olay yerine intikal eden ekipler, kendilerini dizi çekiminin ortasında buldu
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı 3. Sayfa
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
EGM, 'Ankara Kuşu' isimli Twitter hesabının kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu Güncel
EGM, "Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu
Bursa'da yakalanan canlı bombanın hedefi polis merkezini patlatmakmış
Bursa'da yakalanan canlı bombanın hedefi polis merkezini patlatmakmış
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar
İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım
Kaçak elektrik kullanan vatandaşlar, ekipleri içeri almadı
Kaçak elektrik kullanan vatandaşlar, ekipleri içeri almadı
PAOK-Beşiktaş maçının hakemi Doveri'nin Yunanistan'da görev aldığı ortaya çıktı
PAOK-Beşiktaş maçının hakemi Doveri'nin Yunanistan'da görev aldığı ortaya çıktı
Pınar Gültekin cinayetinde aile avukatının tatbikat raporu ve HTS talebi kabul edildi
Pınar Gültekin cinayetinde aile avukatının tatbikat raporu ve HTS talebi kabul edildi
Kayıp kişiyi arayan AFAD ekibi, toprağa gömülü cansız beden buldu
Kayıp kişiyi arayan AFAD ekibi, toprağa gömülü cansız beden buldu
Bakan Koca'dan 81 ilin sağlık müdürüne talimat: Koronavirüs tedavilerine süratle başlanmalı
Bakan Koca'dan 81 ilin sağlık müdürüne talimat: Koronavirüs tedavilerine süratle başlanmalı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap
Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
Murat Dalkılıç, Hande Erçel ile ayrılığının nedeni olarak gösterilen Kerem Bürsin hakkında konuştu
Murat Dalkılıç, Hande Erçel ile ayrılığının nedeni olarak gösterilen Kerem Bürsin hakkında konuştu
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti
Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti
Tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun defilesinde Murat Dalkılıç rüzgarı
Tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun defilesinde Murat Dalkılıç rüzgarı
Galatasaray, rotayı Real Madrid'li James Rodriguez'e çevirdi
Galatasaray, rotayı Real Madrid'li James Rodriguez'e çevirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Muharrem İnce Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Oğuzhan Koç İrem Derici Nihat Doğan Demet Akalın
Spor Jose Sosa Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla İzmir Antalya Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Eski hakem Hatice, taksi şoförü oldu - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 06:41:33. #1.15#
title