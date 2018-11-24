Ahmet Çakar, "Talimatlı VAR Hakeminin" Galatasaray'ın 2 Puanını Çaldığını Belirtti

Galatasaray-Konyaspor maçına, Konyaspor'un kazandığı penaltı damga vurdu. Otoriteler pozisyonun penaltı olmadığnı belirtirken, eski hakem Ahmet Çakar, flaş bir iddiada bulundu.

"VAR HAKEMİ, GALATASARAY'IN İKİ PUANINI ÇALMIŞTIR"

Çakar sosyal medya hesabından, "İşte şimdi Galatasaray tam anlamıyla hakem mağduru. Yanlış penaltı ve artık talimatlı olduğunu düşündüğüm VAR hakemi Galatasaray'ın iki puanını çalmıştır." dedi.

VAR HAKEMİ HALİS ÖZKAHYA

Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi, FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya'ydı.