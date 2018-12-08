Eski Hakem Ahmet Çakar, Çaykur Rizespor'un İptal Edilen Golü Sonrası: MHK İstifa
Eski hakem Ahmet Çakar, Rizespor'un 72. dakikada attığı golün iptal edilmesi sonrası Merkez Hakem Kurulunu istifaya davet etti.
Spor Toto Süper Ligin 15. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın gollerini 40. dakikada Garry Rodrigues ve 58. dakikada Eren Derdiyok kaydederken, Çaykur Rizespor'un golleri, 67'de Aminu Umar ve 80. dakikada Samudio'dan geldi.
Eski hakem Ahmet Çakar, Rizespor'un 72. dakikada attığı golün iptal edilmesi sonrası Merkez Hakem Kurulunu istifaya davet etti. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Çakar, şu ifadeleri kullandı:
"Türk hakemlerine hiç bir saygım kalmadı . Yazıklar olsun. VAR falan hikaye. Kim bağırdıysa ona kıyak yapıyorsunuz. Rize nin attığı 2. Gol. Buz gibi gol. Öpsünler VAR ınızı yoğunuzu.MHK derhal istifa et. Kötü işler oluyor."
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Galatasaray kaybedsinde fenerde düşsün ama bir gerçek fener ve Galatasaray olmazsa lig biterCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bugüne kadar galatasaray aleyhine verilen penaltılar pozisyonlar ve kartlar için hiç MHK yi istifaya çağırdınmı palyaço gs düşmanıCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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cincon ağladı mhk golü veremedi. cincon beraberliği kurtardı. sorsan şikayetçiler dahaCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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rıze hakk ettı ama nasıl futboldan anlıyorsunuz. . muslera''ya yapılan faulu gormuyormusunuz kalecının harek etmesını kısıtlayıp arkadasına avantaj sagladı kaldıkı kalecıye kendı alanında baskı yapamazsın. . gol gecerlı degıl eyyamcılık yapmayın. .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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cin conlarda vara isyan ediyor kim haklıCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır