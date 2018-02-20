Eski Güzellik Kraliçesi Asker, Ordudaki Cinsiyetçi Saldırılara İsyan Etti: Artık Susmayacağım!
İngiliz ordusunda yıllardır görev alan ve aynı zamanda eski güzellik kraliçesi olan Barbie lakaplı asker, 12 yıl boyunca cinsiyetçi saldırılar yaşadığını itiraf ederek "Artık susmayacağım" dedi.
Asker Barbie olarak anılan ve 2009 İngiltere Güzeli olan Katherina Hodge, İngiltere ordusunda görev yaptığı 12 yıl boyunca erkek askerlerin kendisine saldırılarda bulunduğunu ifade etti. Hodge, cinsiyetçi yaklaşımlar nedeniyle orduda kaldığı sürece cehennem hayatı yaşadığını söyledi.
CESARET ÖDÜLÜ ALDI
Katherina Hodge, 17 yaşında orduda göreve başladı ve 18 yaşında, Irak'taki bölüğünden askerlerle birlikte bir militanı Basra'daki üsse götürürken kaza yaptı.
Kazanın ardından eline iki tüfek alan militanın yüzüne yumruk atan Hodge, silahların düşmesine neden olup durumu kurtardı ve bu nedenle de cesaret ödülü aldı. Ancak ödül almasının ardından Hodge için orduda bir cehennem hayatı başladı.
"ARTIK SUSMAYACAĞIM"
Şimdilerde 30 yaşında olan Hodge, Mirror gazetesine yaptığı açıklamada diğer kadın askerleri cesaretlendirmek için artık susmayacağını belirtti. Hodge "2018 yılındayız, kadınların bu şekilde aşağılanması kabul edilemez. Bu tamamen cinsiyetçilik" dedi.
TACİZ, KÖTÜ SÖZLERLE DEVAM ETTİ
Bölüğündeki bir grup askerin sırf kadın olduğu için ödül aldığını düşündüğünü ve bu nedenle kendisine saldırdığını söyleyen Hodge "Korkunçtu. Yanlarından geçerken bana alçakça isimler takıp fısıldayarak "fahişe", "sürtük", "yalancı" gibi laflar ediyorlardı.
"AĞLAMAMAK İÇİN KENDİMİ ZOR TUTTUM"
Bir keresinde yemekhaneye gittim, kafama kutu kola fırlattılar. Herkesin içinde ağlamamak için kendimi tuttum, odama gittiğimde gözyaşlarına boğuldum. Bu yüzden yemekhanede yemek yiyemiyordum. Olabileceklerden korkuyordum. Marketten bir şeyler alıp odamda kendi başıma yiyordum" dedi.
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on iki yıl susmuş hoşuna gitmemiş değilCevap Yaz Yayından Kaldır
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Özürümü kabul edene kadar yazacagim SelmaCevap Yaz Yayından Kaldır
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İğrenclik dünyada salgın ve ilaclama sart köpekler kuduzsa itlafı şart. Kadına saldırı dünya capında ve kadınlar susuyo mahkemede savcı hakim avukat diye pislikler varki bunları kayırıp savunup aklıyo dünya bu adalet icinde kendi ceza sistemini bulur tabi tecavüzcü saldırgan kravat takıyor urgan yerine bu adaletin pis assaglık tarafı o yüzden hakim avukat savcı denilince aklıma hain geliyo dünya vatanını sapıklara tacizciyi peskes ceken hainlerCevap Yaz Yayından Kaldır
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Hamama giren terler...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kalmıyaydınCevap Yaz 3 Yayından Kaldır