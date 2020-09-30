Eski Gürcü liderinin Azerbaycan paylaşımı Ermenistan'ı kızdırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eski Gürcü liderinin Azerbaycan paylaşımı Ermenistan'ı kızdırdı

30.09.2020 21:52 | Son Güncelleme: 30.09.2020 21:56
Eski Gürcü liderinin Azerbaycan paylaşımı Ermenistan'ı kızdırdı

Ermenistan, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne destek veren eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin fahri doktora unvanı iptal etti.

Ermenistan, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne destek veren eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin fahri doktora unvanı iptal etti.

Ukrayna'da Ulusal Reform Konseyi'ne bağlı Reform İcra Komitesinin başkanlığını yürüten eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne destek verdi. Saakaşvili, Gürcüce ve İngilizce yayınladığı mesajında, "Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın egemen toprağı ve bu gerçeği hiçbir şey değiştirmeyecek" dedi.

ERMENİ BAKAN TEPKİ GÖSTERDİ

Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Arayik Harutyunyan ise sosyal medya paylaşımında, Saakaşvili'nin Erivan Devlet Üniversitesi'ndeki fahri doktora unvanının iptal edilmesi talebinde bulundu. Saakaşvili Ermenistan'da devlet 'onur nişanı'na da layık görülmüştü.


Eski Gürcü liderinin Azerbaycan paylaşımı Ermenistan'ı kızdırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Fahrettin Koca Charles Michel Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülay Ebru Şallı Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Samatta Sörloth Mbaye Diagne Robert Prosinecki Vincent Aboubakar
Daha Fazla Anne Çocuk İntihar Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski Gürcü liderinin Azerbaycan paylaşımı Ermenistan'ı kızdırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 21:59:46. #1.15#
title