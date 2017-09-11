Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili, Ukrayna'ya Girmeyi Başardı

Ukrayna'ya girişi engellenen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Polonya-Ukrayna sınırını geçmeyi başardı.



Ukrayna'ya girişi engellenen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Yeni Güçleri Hareketi Partisi üyelerinin çabaları ile Polonya-Ukrayna sınırını geçmeyi başardı. Polonya'nın Przemysl şehrinden Kiev'e gelen trende olduğu öğrenilen Saakaşvili, trenden indirildi. Saakaşvili, yolculuğa otobüsle devam edeceğini açıkladı. Ukrayna sınır hizmeti ise, olayla ilgili olarak savcılığa itirazda bulunacağını açıkladı.



Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili, Gürcistan'da hakkında tutuklama kararı verilmesinin ardından Ukrayna tarafından vatandaşlık verilerek, Odessa Valiliğine atanmıştı. Buradaki görevinden 2016'da istifa eden Saakaşvili, ABD'de olduğu sırada Ukrayna Cumhurbaşkanı Petr Poroshenko tarafından Ukrayna vatandaşlığından çıkarıldı. Karara gerekçe olarak Saakaşvili'nin Ukrayna vatandaşlığı alırken yanlış bilgi sunması gösterildi. ABD'den Polonya'ya geri dönen Saakaşvili, 10 Eylül'de Ukrayna'ya geri dönmeyi planladığını söylemişti. - KİEV