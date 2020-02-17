Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Margvelaşvili siyasete geri dönüyor

17.02.2020 19:24 | Son Güncelleme: 17.02.2020 19:24

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, aktif siyasete dönmeye karar verdiğini açıkladı.

Gürcistan'ın 4. Cumhurbaşkanı olarak 2013 ile 2018 yıllar arasında görev yapan Margvelaşvli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'ni eleştirdi.

Margvelaşvli, hükümetin demokratik ilkeleri ihlal ettiğini, Batı ile entegrasyon politikasından ayrıldığını ileri sürdü.

İktidarın otoriterliği seçtiğini savunan Margvelaşvli, "Otoriteliği seçerek Gürcü Hayali Partisi kırmızı çizgileri aştı, demokrasi yok, halkın birliği ve Batı yolu yok." ifadesini kullandı.

Margvelaşvili, Gürcistan'ın Avrupa ile entegrasyonu sürecine hizmet etmek için siyasete dönmeye karar verdiğini kaydederek, "Bunu izleyemem. Aktif siyasete dönüyorum ve Batı seçimimize Gürcü halkı ve dostlarımla birlikte hizmet etmeye çalışacağım." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA