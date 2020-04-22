- Eski Gürcistan Başbakanı İvanişvili, oğlu Bera'nın Tik Tok videosunda yer aldı
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- Eski Gürcistan Başbakanı İvanişvili, oğlu Bera'nın Tik Tok videosunda yer aldı

- Eski Gürcistan Başbakanı İvanişvili, oğlu Bera'nın Tik Tok videosunda yer aldı Eski Gürcistan Başbakanı ve milyarder iş adamı Bidzina İvanişvili'nin şarkıcı oğlu Bera İvanişvili'nin "Tik Tok" hesabında paylaştığı videoda yer alması ülkenin gündemine oturdu.

22.04.2020 20:13 | Son Güncelleme: 22.04.2020 20:13
- Eski Gürcistan Başbakanı İvanişvili, oğlu Bera'nın Tik Tok videosunda yer aldı

- Eski Gürcistan Başbakanı İvanişvili, oğlu Bera'nın Tik Tok videosunda yer aldı

TİFLİS - Eski Gürcistan Başbakanı ve milyarder iş adamı Bidzina İvanişvili'nin şarkıcı oğlu Bera İvanişvili'nin "Tik Tok" hesabında paylaştığı videoda yer alması ülkenin gündemine oturdu.

Gürcistan'ın eski Başbakanı ve iktidardaki Gürcü Hayali Partisi Başkanı Bidzina İvanişvili, 2 aylık bir süreden sonra şarkıcı oğlu Bera İvanişvili'nin "Tik Tok" hesabındaki bir videoda görüldü. Şarkıcı Bera babası İvanişvili ile paylaştığı videoyu, "Babamla el sıkışma" olarak adlandırdı. Selamlaşmayı gerçekleştiren ikilinin videosu Gürcistan medyasının gündemine oturdu.

Muhalefetten İvanişvili'ye eleştiri

Öte yandan muhalefet liderleri söz konusu videonun paylaşılmasını eleştirdi. Muhalif Avrupalı Gürcistan Partisi liderlerinden Giga Bokeria, ülkede korona virüsün neden olduğu ekonomik krize atıfta bulunarak, "Bu, tüm topluma ve vatandaşlarımıza bir hakarettir. Bu zor kriz sırasında kimseyle konuşmayan adam kendini bu şekilde topluma tanıttı" dedi.

Öte yandan Gürcistan'da korona virüs vaka sayısı 411'e yükselirken, ölü sayısının ise 5 olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

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