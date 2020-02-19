Eski Güney Kore Devlet Başkanı Lee'ye 17 yıl hapis cezası

19.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:02

Güney Kore'de mahkeme, "rüşvet ve görevini kötüye kullanmak" suçlamalarıyla 2018'de 15 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra 2019'da kefaletle serbest bırakılan eski Devlet Başkanı Lee Myung-bak'a 17 yıl hapis cezası verdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore'de 2008-2013 yıllarında devlet başkanlığı yapan Lee, 2018'de aldığı 15 yıllık hapis cezasının azaltılması için temyize gitmesinin ardından daha ağır cezaya çarptırıldı.

Seul'da mahkeme heyeti, Lee'nin görevini kötüye kullanma suçlamasıyla ilgili pişmanlık göstermediğini, bunun yerine birlikte çalıştığı kişileri suçladığını belirtti.

Mahkeme, Lee'nin 17 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Güney Kore'de, "rüşvet ve görevini kötüye kullanmak" suçlamalarıyla 2018'de tutuklanan ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Devlet Başkanı Lee Myung-bak geçen yıl kefaletle serbest bırakılmıştı. Lee, daha sonra kararı temyize götürmüştü.

Eski Devlet Başkanı Lee'nin 2008-2013 yıllarında görev yaptığı sırada istihbarat ajansı, iş adamları ve diğerlerinden yaklaşık 10 milyon dolar rüşvet aldığı ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA