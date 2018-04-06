Eski Güney Kore Cumhurbaşkanı Park Geun-hye'ye Rüşvet Dahil 16 Suçtan 24 Yıl Hapis

Siyasi iltimaslar karşılığında ülkenin en büyük bazı şirketlerinden rüşvet almak ve görevini kötüye kullanmak dahil 16 suçtan suçlu bulunan eski Güney Kore Cumhurbaşkanı Park Geun-hye 24 yıl hapis ve 17 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Güney Kore Televizyonu, Park Geun-hye hakkındaki kararın açıklanmasını canlı yayımladı.

Park Geun-hye ise kararın açıklandığı bugünkü duruşmaya da katılmadı.

Hakkındaki 18 suçlamanın tümünü reddeden ve mahkemenin kendisine karşı önyargılı olduğunu iddia eden Park, duruşmaları boykot ediyordu.

Lotte Group ve Samsung da skandala karıştı

Park, siyasi iltimaslar karşılığında ülkenin en büyük 5. şirketi Lotte Group'tan yaklaşık 6,5 milyar dolar, teknoloji devi Samsung'dan ise yaklaşık 27 milyar dolar rüşvet almakla suçlandı.

Güney Kore'de daha önce Lotte Group Yönetim Kurulu Başkanı Shin Dong-bin 2 yıl 6 ay, Samsung'un varisi Jay Y. Lee de 2,5 yıl hapis cezası almıştı.

Temyiz Mahkemesi Şubat ayında cezaevinde geçirdiği bir yılı göz önünde bulundurarak Jay'i serbest bırakmıştı.

Eski askeri liderin kızı

2012'de Güney Kore'nin ilk kadın cumhurbaşkanı seçilen Park Geun-hye eski askeri lider General Park Chung-hee'nin kızı.

Park Chung-hee ise toplumda kutuplaşmaya neden olan tartışmalı bir isim.

General Park'ın 1961-1979 arasında iktidarda olduğu dönem Güney Kore'nin ekonomide parladığı ancak muhalefetin acımasızca bastırıldığı bir dönem olarak görülüyor.

Park Geun-hye, babası dönemindeki insan hakları ihlallerinden dolayı özür dilemişti. Arkadaşı da hüküm giymişti

Eski Güney Kore Cumhurbaşkanı, arkadaşı Choi Soon-sil aracılığıyla siyasi iltimaslar karşılığında ülkenin en büyük şirketlerinden rüşvet almakla suçlanıyordu.

Choi Soon-sil de Şubat ayında rüşvet ve yolsuzluktan suçlu bulunmuştu.

Güney Kore basını, Park Geun-hye hakkındaki iddianamenin 120 bin sayfayı bulduğunu yazmıştı.

Park, aylar süren protestolardan sonra Mart 2017'de görevden alınmış, daha sonra da tutuklanıp yargılanmıştı.