Eski Güney Kore Adalet Bakanı'nın karısı usulsüzlük ve finansal suçlardan hapse mahkum edildi
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Eski Güney Kore Adalet Bakanı'nın karısı usulsüzlük ve finansal suçlardan hapse mahkum edildi

23.12.2020 15:33 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:33
Eski Güney Kore Adalet Bakanı'nın karısı usulsüzlük ve finansal suçlardan hapse mahkum edildi

Eski Güney Kore Adalet Bakanı Cho Kuk'un karısı Chung Kyung-sim, "akademik usulsüzlük ve finansal suçlardan" 4 yıl hapis cezası aldı.

Eski Güney Kore Adalet Bakanı Cho Kuk'un karısı Chung Kyung-sim, "akademik usulsüzlük ve finansal suçlardan" 4 yıl hapis cezası aldı.

Yonhap ajansının haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesinde görülen davada, hakkında "akademik usulsüzlük ve finansal" suçlamalar bulunan Chung 4 yıl hapis, toplam 540 milyon won (577 bin dolar) para cezasına çarptırıldı.

Seul Merkez Bölge Savcılık Ofisi geçen yıl ekim ayında, rakip işletmenin çalışmasının engellenmesi ve sermaye piyasası kanununun ihlal edilmesi dahil çeşitli suçlamalar yöneltilen Chung Kyung-sim hakkında tutuklama kararı çıkarılması talebinde bulunmuştu.

Savcılığın "Finansal suç ve akademik alanda ayrımcılık" iddialarıyla ilgili soruşturma yürüttüğü Chung, kızının tıp fakültesine girmesini kolaylaştırmak için evrakta sahtecilik yapmakla da suçlanmıştı.

Eski Bakan Cho Ekim 2019'da istifa etmişti

Chung'un eşi Cho da Eylül 2019'da Adalet Bakanlığına atanmasının ardından karısı, kızı ve oğlu hakkındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarıyla savcıya birçok kez ifade vermişti.

Cho, 14 Ekim 2019'da yaptığı açıklamada, savcılığın ailesi hakkında "finansal suç ve akademik alanda ayrımcılık" iddialarıyla ilgili soruşturma yürütmesini gerekçe göstererek görevini bıraktığını belirtmişti.

Cho, "Ailemle ilgili soruşturma nedeniyle insanlardan af diliyorum ancak adalet bakanı olarak reformlarla ilgili elimden geleni yaptım. Artık rolüm bitti." ifadesini kullanmış ve her şeyi bir kenara bırakarak zor ve acılı zamanlar geçiren ailesiyle ilgileneceğini kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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