Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma, tekrar hapse gönderilme kararına itiraz edebilecek

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yüksek mahkemenin 15 aylık cezasını tamamlamak üzere tekrar hapse gönderilmesine karar verdiği eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, bu karara itiraz edebilecek.

Yüksek Mahkeme, 15 Aralık'ta aldığı kararla, Zuma'nın sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesinin hukuk dışı olduğu gerekçesiyle tekrar hapse gönderilmesine karar vermişti.

Pretorya Yüksek Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, Zuma'nın bu karara itiraz etmesine izin verildi.

Yargıç Elias Matojane, başka bir mahkemenin, hastalığı ve yaşı nedeniyle Zuma'ya "merhamet ve empati" gösterebileceğini ifade etti.

Öte yandan mahkemenin bu kararına muhalefetten tepki geldi.

Ana muhalefet partisi Demokratik İttifak temsilcisi İsmael Jamie, yaptığı açıklamada, Zuma'ya ayrıcalıklı muamele edildiği belirtilerek, Zuma'ya bu karara itiraz etme hakkı verilmesinin yasal bir dayanağı olmadığını iddia etti.

Jacob Zuma

Jacob Zuma, 2009'da Cumhurbaşkanlığına seçilerek Güney Afrika'yı 9 yıl yönettikten sonra yolsuzluk iddiaları nedeniyle partisinden gelen yoğun baskılar sonucu 2018'de görevinden istifa etmişti.

Hakkında yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 ayrı suçlamadan davaları devam eden Zuma, ifade vermesi yönündeki mahkeme çağrısını reddettiği için 29 Haziran'da mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Zuma, Anayasa Mahkemesi tarafından alınan bu karara karşı dirense de 7 Temmuz'da Nkandla kentinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

Zuma'nın serbest bırakılması talebiyle 9 Temmuz'da başlayan gösteriler, kısa sürede şiddet ve yağma olaylarına dönüşmüştü.

En az 340 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda yaklaşık 200 alışveriş merkezi, 3 bin mağaza, 1400 ATM, 200 banka ve postane, 11 depo ve 8 fabrika yağmacılar tarafından hedef alınmıştı.

Zuma, 5 Eylül'de sağlık sorunları nedeniyle şartlı tahliye edilmişti.

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri

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