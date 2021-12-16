Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın yeniden hapse gönderilmesi kararına itiraz edilecek

Güney Afrika'da cezaevlerinin yönetiminden sorumlu Islah Hizmetleri Departmanı'nın, "mahkemeye itaatsizlik" gerekçesiyle 15 ay hapse çarptırılan ve sağlık sorunları nedeniyle şartlı tahliye edilen eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın cezaevine geri gönderilmesi kararına itirazda bulunacağı bildirildi.

Departmandan yapılan açıklamada, Gauteng Yüksek Mahkemesinin sağlık nedenlerinden ötürü şartlı tahliye edilmesinin "hukuka aykırı" olduğu gerekçesiyle Zuma'nın tekrar hapse gönderilmesi kararına itiraz edileceği belirtildi.

Açıklamada, kararın dikkatle incelendiği ve başka bir mahkemede farklı bir karar alınabileceğine ikna olunduğu kaydedildi.

Mahkemenin Islah Hizmetleri Yasası'nı yanlış yorumladığı öne sürülen açıklamada, bu bakımdan "tıbbi şartla tahliye" kararının yasa dışı ilan edilmesinin hata olduğu savunuldu.

Öte yandan itiraz başvurusunun ne zaman gerçekleştirileceğine yönelik bilgi paylaşılmadı.

Hakkında yürütülen yolsuzluk davasında mahkemeye itaatsizlik ettiği gerekçesiyle 15 ay hapis cezasına çarpıtılan ve 7 Temmuz'da cezaevine giren Zuma, Islah Hizmetleri Departmanı tarafından 5 Eylül'de sağlık sorunları gerekçesiyle şartlı tahliye edilmişti.

Jacob Zuma

Jacob Zuma, 2009'da Cumhurbaşkanı seçilerek Güney Afrika'yı 9 yıl yönettikten sonra yolsuzluk iddiaları nedeniyle partisinden gelen yoğun baskılar sonucu 2018'de görevinden istifa etmişti.

Hakkında yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 suçlamadan davaları devam eden Zuma'nın hapse girmesinin ardından başlayan gösteriler, kısa sürede şiddet ve yağma olaylarına dönüşmüştü.

Temmuz ayında yaşanan olaylarda en az 340 kişi hayatını kaybetmişti.

Johannesburg kentinde ve Kwazulu Natal eyaletinde 200 alışveriş merkezi, 3 bin mağaza, 1400 ATM, 200 banka ve postane, 11 depo ve 8 fabrika yağmacılar tarafından hedef alınmıştı.

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri

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