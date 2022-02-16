Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın savcı değişikliği başvurusu tekrar reddedildi

Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın, hakkında yürütülen yolsuzluk davasının savcısı Billy Downer'ın görevinden alınmasına yönelik temyiz başvurusu, Yüksek Mahkemece tekrar reddedildi.

Pietermaritzburg Yüksek Mahkemesi Yargıcı Piet Koen, Zuma'nın yolsuzluk davası devam ederken Savcı Downer'ın görevden alınmasının adaletin çıkarına olmadığına hükmederek temyiz başvurusunun iptaline karar verdi.

Yargıç Koen, Zuma'nın Fransız Thales firmasından silah alımına ilişkin yolsuzluk davasının 11 Nisan'da başlayacağını açıkladı.

Zuma'nın kendisine karşı ön yargılı ve taraflı olmakla suçladığı Downer'ın davadan çekilmesine yönelik başvurusu, Ekim 2021'de mahkeme tarafından reddedilmişti. Bunun üzerine Zuma'nın avukatları, geçen ay bu kararın temyizi için Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Jacob Zuma

Jacob Zuma, 2009'da Cumhurbaşkanı seçilerek Güney Afrika'yı 9 yıl yönettikten sonra yolsuzluk iddiaları nedeniyle partisinden gelen yoğun baskılar sonucu 2018'de görevinden istifa etmişti.

Hakkında yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 suçlamadan davaları devam eden Zuma'nın 7 Temmuz 2021'de hapse girmesinin ardından başlayan gösteriler, kısa sürede şiddet ve yağma olaylarına dönüşmüştü.

Yaşanan olaylarda en az 340 kişi hayatını kaybetmişti.

Johannesburg kentinde ve Kwazulu Natal eyaletinde 200 alışveriş merkezi, 3 bin mağaza, 1400 ATM, 200 banka ve postane, 11 depo ve 8 fabrika yağmacılar tarafından hedef alınmıştı.