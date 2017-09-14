Eski Gto Yöneticileri Hakkındaki Fetö Davası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada eski Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Eyüp Bartık ile eski genel sekreter İbrahim Halil Göçer'in yargılanmasına devam edildi.



7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine Bank Asya'ya 30 Ocak 2014'te GTO tarafından 500 bin lira yatırılması talimatını verdiği iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuksuz sanıklar Bartık ile Göçer ve avukatları katıldı.



Duruşma, dönemin GTO Meclis Başkanı Ali Yener'in, Büyükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesine tanık olarak verdiği ifadenin okunmasıyla başladı.



2013-2016 yıllarında GTO Meclis Başkanlığı yaptığını belirten Yener, şu beyanda bulundu:



"Seçim öncesi odayı 'cemaat' denen örgütün ele geçirme çabaları dikkatimi çekti. Bunun için adaylığımı koydum. Çarşaf listelerde yapılan yarışın yönetim kurulunu kaybettik ama meclis başkanlığını kazandık fakat bu arada sanık Eyüp Bartık, cemaati arkasına alarak yürüttüğü ve benim seçilmemem için meclis üyelerine yapılan baskı tüm şehir tarafından bilinir. Seçimlerden sonra tartışmalar başladı.



17-25 Aralık 2013 tarihinden sonra yapılan yönetim kurulu toplantısında sanık tarafından 500 bin liranın Bank Asya'ya yatırılması talimatı verildiğini duydum."



Yaptığı araştırmada Eyüp Bartık'ın tek yetkili olduğunu öğrendiğini kaydeden Yener, "Sanık Eyüp Bartık, bu olayda olduğu gibi, daha birçok konuda odayı zarara uğrattığı gibi, FETÖ mensuplarıyla oda arasında köprü olmuştu." ifadelerini kullandı.



Okunan tanık beyanının ardından söz alan Bartık, ifadelerin doğru olmadığını savunarak, "Meclis başkanının hesapları inceleme ve görme sorumluluğu yoktur. Paranın yattığını 2017 yılında öğrenmiştim. Benim bilmediğim bir konuyu tanığın bilme ihtimali yoktur." diye konuştu.



Göçer de suçlamaları kabul etmedi.



Sanıklar, yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.



Sanıkların üzerine atılı suçun üst sınırı ve katalog suçlardan olmasını dikkate alan mahkeme heyeti, Bartık ve Göçer hakkındaki yurt dışına yasağının devamına ve bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.