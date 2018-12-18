Eski Gto Başkanın Yargılandığı Fetö Davası Ertelendi

Eski Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Eyüp Bartık ve Eski Genel Sekreter İbrahim Halil Göçer'i FETÖ elabaşı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine Bank Asya'ya 500 bin TL para yatırılması talimatını verdiği iddiasıyla tutuksuz yargılandığı dava ertelendi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine Bank Asya'ya 30 Ocak 2014'te GTO tarafından 500 bin lira yatırılması talimatını verdiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanıklar Eyüp Bartık, İbrahim Halil Göçer ve avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı duruşmada Eyüp Bartık'a "Talimatta imzanız var" diyerek, savunmasını istedi. Sanık Bartık ise, "Başkanlık döneminde evraklar rutin ise incelemeden imzalardım. Yatırılan tutar küçük bir meblağ olduğu için nereye yatırıldığına dikkat etmedim. Odanın kendi hesabına ya da bir bankaya işlemi olduğu zaman ben başkan olarak imza atardım. Çok fazla araştırma ihtiyacı hissetmezdim. O dönemde 500 bin lira yatırılmasını da çok fazla önemsemedim" diye konuştu.

Sanık Göçer ise paranın yatırılmasında kendisinin herhangi bir yetkisi olmadığını söyleyerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme başkanı, hakkında başka mahkemece FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen Bilal Kara ile ilgili de sanıklara sorular sorarak, Bilal Kara hakkında verilen kararın gerekçesinin istenmesine ve dönemin bazı yönetim kurulu üyelerinin tanık olarak dinlenmesine amacıyla davayı ileri tarihe erteledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA