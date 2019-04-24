Eski Gto Başkanı Eyüp Bartık'a Hapis Cezası

Gaziantep'te FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine Bank Asya'ya 30 Ocak 2014'te GTO tarafından 500 bin lira yatırılması talimatını verdiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Eyüp Bartık, 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep'te görülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya eski Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Eyüp Bartık, eski genel sekreter Halil Göçer ve avukatları katıldı.

Sanık Eyüp Bartık hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, kendisine komplo kurulduğu söyledi. Örgütün en itibarlı olduğu dönemde bile hiçbir irtibatı olmadığını belirten Bartık, para yatırma işinin içinde de yer almadığını ifade ederek kendisini savundu. Sanık Halil Göçer ise kendisinin GTO'da yönetim kurulunda bulunmadığını, maaşlı çalışan olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık Eyüp Bartık'a "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası verirken, sanık Göçer'in ise beraatine hükmetti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA