Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt vefat etti

21.11.2019 08:32 | Son Güncelleme: 21.11.2019 08:32

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın vefat ettiği öğrenildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi gören Büyükanıt, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

79 yaşında vefat eden Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt da 4 gün önce yaşamını yitirmişti. Yaşar Büyükanıt, rahatsızlığından dolayı eşinin cenaze törenine katılamamıştı.

Kaynak: AA